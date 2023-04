In una sala giochi di Cagliari sono stati sequestrati 14 apparecchi da divertimento risultati non collegati alla rete telematica Adm e privi dei titoli autorizzatori.

Le macchinette individuate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli avevano dispositivi a rulli, rulli virtuali e a led ottici, per visualizzare le fasi di gioco e non presentavano le caratteristiche di conformità previste.

All’esercente, già noto per aver installato apparecchi irregolari in altre sale giochi della provincia, sono state contestate varie violazioni e ha ricevuto sanzioni pari a 154mila euro.

In caso di mancata oblazione è prevista, inoltre, la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre alla confisca delle macchinette e di eventuali somme in essi contenute.

All’interno delle slot messe sotto sequestro sono stati recuperati 2.700 euro.

