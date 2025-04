Stop (per ora) ai cantieri in viale Diaz. L’atteso avvio dei lavori per la realizzazione della linea della metropolitana si ferma prima ancora di partire. Il Comune ha comunicato oggi la revoca dell’ordinanza che prevedeva il restringimento della carreggiata in entrambi i sensi di marcia, nel tratto tra via della Stazione Vecchia e viale Bonaria.

Il motivo? Una richiesta di rinvio da parte dell’impresa incaricata, che ha chiesto di ricalendarizzare l’intervento. Una doccia fredda per i cittadini e gli automobilisti che si sono già cimentati con i disagi del traffico, e per chi aspetta da tempo ormai il via a un’opera strategica per la mobilità urbana.

Il provvedimento è stato formalizzato con l’ordinanza dirigenziale numero 850/2025 del Servizio Mobilità, Infrastrutture e Reti. Nessuna nuova data è stata ancora resa nota: tutto rinviato, a data da destinarsi.

(Unioneonline/Fr.Me.)

