Momenti drammatici a Cagliari, davanti alla Basilica Nostra Signora di Bonaria, dove un uomo è stato colto da malore mentre era alla guida della sua auto.

La vettura è andata a sbattere contro un albero e ai presenti le condizioni dell’automobilista sono apparse subito gravi.

A dare l’allarme, assieme a un altro passante, è stato un vigile del fuoco libero dal servizio, che si è adoperato a prestare i primi soccorsi e a effettuare le manovre di rianimazione.

Sul posto sono poi intervenuti gli operatori del 118, che hanno preso in consegna l’automobilista, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

In azione anche una squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del Fuoco del porto di Cagliari, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

