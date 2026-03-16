Alla guida con una targa prova falsa e senza assicurazione. Un 48enne residente a Cagliari è stato denunciato dalla polizia locale dopo essere stato fermato durante un controllo in via Campania.

L’uomo era a bordo di una Peugeot 207 e circolava con una targa prova posizionata sopra quella di immatricolazione. Durante i controlli ha mostrato agli agenti alcune fotocopie della presunta autorizzazione alla circolazione con targa prova, intestate a una società di Milano. Il documento però non ha convinto gli agenti, che hanno effettuato ulteriori verifiche. La targa, seppur realizzata in metallo e simile a quelle originali, era priva della codifica Mef, della sigla Dgm e del logo della Repubblica italiana, elementi obbligatori.

La targa è stata sequestrata e per il conducente è scattata la denuncia. Nei suoi confronti sono state inoltre contestate le sanzioni previste dal codice della strada per circolazione senza targa e senza assicurazione.

(Unioneonline/v.f.)

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