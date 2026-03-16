Cagliari: blitz notturno nelle due sedi del “De Sanctis-Deledda”, trafugati i distributoriLadri in via Sulcis e via Cornalias, indagano gli agenti della Squadra Volante
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Doppia incursione nella notte nelle due sedi dell’istituto superiore De Sanctis Deledda, a Cagliari: i ladri, dopo aver forzato una finestra dell’edificio di via Sulcis, hanno danneggiato i distributori di cibo e bevande portando via le monete che c’erano all’interno.
Blitz anche nella sede di via Cornalias: in questo caso non sarebbe stato portato via niente.
Stamattina, quando il personale scolastico ha visto i distributori danneggiati (tre), c’è stata la segnalazione alla Polizia. Sul posto per il sopralluogo e i rilievi gli agenti della Squadra volante e gli specialisti della Scientifica.