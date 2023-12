Il conto alla rovescia è iniziato poi comincerà il weekend lungo di Natale. Predisco, disco, one night. La notte, il momento per prendere fiato, per chi vuole fare tardi. C’è un bel programma per tutti a Cagliari, a cominciare dalla zona di viale Marconi. Ogni weekend scatta la sfida tra dirimpettai Room e Soho (l’ex Spazio Newton) a suon di musica e serate a tema, ma c’è anche il vicino Skin in via Venturi.

Venerdì 22

Il Room propone l’appuntamento Rich Bitch in versione natalizia. In consolle Roly, Bacchi e Manolo, con musica latina.

Il Soho risponde con Zona Trap e i dj Venc, 4am e Spoli e voce di Garghy, un format giovane che unisce, spiegano i pr, “hiphop, moda e arte”.

Per chi ama l’house, all’Inout, Festa Falloforte & Friends, un’idea nata anni fa a Carloforte. I dj sono Busonera, Fendi, Zonnedda e Bernard.

Vecchi successi rnb allo Zeroquaranta, per un pubblico over45: selezioni dei dj storici Mereu e Siddi.

Sabato 23

Al Room riecheggia il cinepanettone per eccellenza di Vacanze di Natale 83 che dà il nome alla serata. Mixano, oltre ai resident Venc, Laddo e Mattew (commerciale, house, latina), il dj dell’Ambra night di San Teodoro Trasko.

Il Soho propone la musica dance, latino e reggaeton con i dj Leoni-Farigu e Nait.

Tema Vacanze di natale (del 2000) anche allo Skin: “Preparatevi al disco panettone” scrivono i pr. Hits, hiphop, reggaeton, dance tra ‘90 e duemila con i dj Casu, Angioni, Picci, vocalist Caula. Onenight invece all’Obicà, sopra la Rinascente; live di Riccardo Mannai e poi djset con Laddo, Meloni e Jfk.

Musica elettronica all’Anyway. L’ospite è Raffa FL, dj e producer veneto autore di uno dei pezzi - Ritmo - più ascoltati dell’estate 2021 e disco di Platino in Italia, rifacimento di Colegiala dei Rodolfo Y su Tipica (e riproposta anche da Gary Low nell’84). Oggi ha prodotto, insieme al Pagante, la nuova hit “Cerveza”. Due sale: con C_sky e Crabuzza; Carlo Whale, Busonera e Bernard.

25 dicembre in disco

Scartati i regali, abbandonata la tavola, si torna in pista: al Room c’è il classico Christmas Party. Anche il Soho aperto con Xmas party Sensation e, come al Room, i dj del sabato.

Allo Zeroquaranta preserata bachata e salsa e poi hits di ieri e di oggi con dj Mereu.

Santo Stefano

Arriva l’ospite al Soho: è Max Felicitas, attore hard, da molti considerato l’erede di Rocco Siffredi. Sarà nelle vesti di dj nella disco cagliaritana. Ogni suo Djset, dice, ha una conclusione particolare, con le ragazze tra il pubblico che possono proporsi per passare con lui la serata dopo lo show.

Sul fronte Room il 26 serata di musica latina con la Noche de Navidad.

I predisco

Per chi non vuole far tardi o riscaldarsi per la disco c’è il De Candia (dj Meloni e JFK). Alla Marina di Sant'Elmo, il Bacan con il live di Rovelli e poi dj set. Predisco anche al Colonial del Palazzo Doglio che propone la voce della cantante Veronica Perseo. Al Mag ambiente giovane e musica latina il venerdì e sabato con BMiken, Cabua e Venc a rotazione.

