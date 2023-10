Uno stabile del Comune di Cagliari occupato da alcuni mesi è stato liberato oggi al termine di un intervento della Polizia Locale in collaborazione con il personale dei Servizi Sociali.

All’interno dell’edificio in via Friuli, usato in passato come sede di alcune associazioni, c’erano sei persone: anche una minorenne che si era allontanata da una casa famiglia.

Non è la prima volta che gli agenti della Municipale si occupano di questo stabile: alcune settimane fa chi si trovava all’interno era andato via dopo una interlocuzione con i poliziotti, per poi riprendere possesso dell’edificio. Al termine dell’operazione, il caseggiato è stato restituito al Comune che ora dovrà vigilare per evitare nuove occupazioni in vista di un intervento di recupero.

