Aveva lasciato una Fiat Punto in sosta sulle strisce pedonali in via Tigellio, e al suo ritorno non c’era più: l’aveva portata via il carro attrezzi. Da qui è nata una scena da film d’azione: attorno alle 13.30 di questo pomeriggio si è presentato al deposito delle auto rimosse della polizia locale, in viale Monastir (non molto distante), è entrato, ha cercato l’auto, l’ha messa in modo ed è ripartito. Sfondando la sbarra, che si alza solo su autorizzazione, per poi scappare.

Immediato l’allarme, ma la fuga è durata pochi isolati. In qualche minuto è stato rintracciato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri in via del Commercio, a circa un chilometro di distanza, senza nemmeno uscire da Cagliari. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della stessa polizia locale, a supporto. Circa un’ora dopo la fuga dal deposito, l’auto è stata – nuovamente – rimossa da un carro attrezzi e riportata in viale Monastir.

Il conducente, peraltro non l’intestatario dell’auto, è stato fermato e trasportato al comando di polizia municipale in via Crespellani a Mulinu Becciu. Per lui inevitabile la denuncia all’autorità giudiziaria per la sottrazione di bene sottoposto a sequestro: questo perché i veicoli rimossi sono equiparati a quelli sotto sequestro. In aggiunta, dovrà anche rispondere del danneggiamento della sbarra (che non si è spezzata, ma è rimasta deviata dalla sua posizione originale) ed è scontato che dovrà risarcire i danni causati.

Per quanto riguarda l’auto, invece, ora è di nuovo al deposito in viale Monastir. E potrà essere regolarmente ritirata, pagando la multa per sosta vietata. Ma le rimozioni a suo carico saranno due, visto il secondo intervento.

© Riproduzione riservata