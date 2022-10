Sei furgoni nella notte appena trascorsa sono stati distrutti da un incendio scoppiato nel piazzale di alcune attività commerciali, in via Contivecchi, a Cagliari. Alcuni mezzi si trovavano lì per l’esecuzione di lavori in quell’area.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 2,30: sul posto sono stati inviati la squadra terra di pronto intervento "4A" del distaccamento del porto, con un’autopompa, e due autobotti della sede centrale di viale Marconi.

La tempestività dell’intervento ha impedito che le fiamme si estendessero ad altri veicoli posteggiati lì accanto e agli edifici intorno.

Quando il rogo è stato domato, alle prime luci dell’alba, sono state avviate le indagini per risalire alle cause: non si esclude l’origine dolosa.

