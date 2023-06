Un ferito, danni e traffico bloccato. Questo il bilancio di un incidente avvenuto a Cagliari, in via Peretti, all’altezza della rotatoria per Pirri.

Quattro le auto coinvolte, sembra in un tamponamento a catena, avvenuto all’ora di pranzo di martedì. Una delle persone a bordo delle vetture, rimaste tutte danneggiate nell’impatto, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in codice giallo all’ospedale Brotzu.

Come detto, la circolazione è andata in tilt. Sul posto, per eseguire i rilievi e gestire la viabilità, anche la polizia municipale.

