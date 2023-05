Incidente a Cagliari, tra un bus del Ctm e un’auto.

Lo scontro è avvenuto in via Petrarca, per circostanze in fase di accertamento.

Secondo prima ricostruzione la collisione è avvenuta mentre l’auto stava rientrando in corsia dopo un sorpasso, proprio mentre il bus - della linea 3 – era in manovra davanti alla fermata.

Per fortuna nessuna grava conseguenza per autisti e passeggeri.

Sul posto è intervenuta la polizia locale.

