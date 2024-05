Nello scontro con un'auto ha avuto inevitabilmente la peggio: un giovane, dopo la rovinosa caduta dallo scooter per un incidente sull'Asse mediano a Cagliari, è stato soccorso dal 118 e accompagnato d'urgenza al Brotzu. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita: i medici gli hanno assegnato un codice rosso soprattutto per la dinamica dello scontro.

L'incidente è avvenuto in serata nel tratto davanti allo Spazio Conad, in ingresso a Cagliari. Per cause da accertare (sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi) un'auto si è scontrata con uno scooter.

Il giovane sul ciclomotore è caduto riportando diverse ferite e traumi. Il personale del 118 lo ha accompagnato in ospedale a bordo di un'ambulanza. Inevitabili i disagi al traffico con lunghe file d'auto e mezzi diretti verso la città.

