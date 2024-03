Brutto incidente verso le 13.30 in via San Vincenzo a Cagliari: nello scontro tra un’auto e uno scooter hanno riportato la peggio i due uomini che si trovavano sul ciclomotore.

Dopo un volo di alcuni metri sono rimasti a terra. Immediati i soccorsi del 118 con il trasporto dei due feriti, uno al Brotzu e uno al Policlinico, con assegnato un codice rosso per la dinamica. Hanno riportato ferite gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per accertare la dinamica dell’incidente.

