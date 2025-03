Cagliari scommette sulla cultura e sugli spettacoli, e lo fa con i nuovi bandi per le attività culturali che contano contributi per oltre 900mila euro. Tutto nonostante le difficoltà nel reperire risorse a causa dei «continui tagli dello Stato alla spesa corrente per gli enti locali»: sono 400mila gli euro destinati ai contributi annuali per le attività culturali e gli spettacoli in città, 264mila euro per quelli triennali. In più, l'impegno di un ulteriore stanziamento di altri 250mila euro per il finanziamento dei progetti idonei beneficiari parziali e idonei non beneficiari,

Come ha spiegato il sindaco, Massimo Zedda, «al pari dei servizi sociali, del trasporto pubblico, dell'istruzione consideriamo servizi essenziali le attività culturali e di spettacolo, tanto per le cittadine e i cittadini quanto per la promozione di Cagliari: da questa idea l'impegno nel reperire le risorse, in un momento in cui i fondi destinati alla spesa corrente dei Comuni sono di nuovo oggetto di tagli da parte del Governo nazionale. In più stiamo intervenendo sugli spazi destinati alla cultura e agli spettacoli: il piccolo Auditorium alla Marina, la riapertura del Teatro Civico in Castello, l'Anfiteatro, l'allestimento dello spazio concerti alla Fiera e i futuri nuovi spazi nelle aree riqualificate di Sant'Elia».

«La promozione e il sostegno delle attività culturali e di spettacolo in città – ha sottolineato l'assessora alla Cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe – è compito fondamentale per la nostra amministrazione: con i contributi annuali puntiamo a favorire anche la nascita di nuove iniziative, con i contributi triennali, il cui stanziamento è stato raddoppiato, sosteniamo le realtà già consolidate in città e la loro programmazione pluriennale».

Una differenziazione importante, la distinzione tra i contributi erogabili, anche secondo la consigliera Marta Mereu, presidente della Commissione Cultura: «Il lavoro svolto, per quanto non semplice, è motivo di grande soddisfazione: si è tenuto conto delle esigenze delle rassegne e delle attività più piccole, ma anche di quelle più strutturate, le manifestazioni in corso da anni che ormai caratterizzano Cagliari a livello nazionale».

