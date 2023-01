Due guardie giurate ferite, otto uomini in tutto intervenuti per cercare di riportare la calma e un ricovero in codice rosso: è il bilancio di una serata di caos al pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari.

L’episodio risale a due giorni fa, ma emerge solo oggi. Tutto è iniziato con una chiamata al 118: l’equipaggio di un’ambulanza è intervenuto per soccorrere C.R., cinquantaseienne in forte stato di agitazione. Ha dato in escandescenze già a bordo del mezzo, ma la sua furia è esplosa quando è arrivato in ospedale a Is Mirrionis.

Se l’è presa con tutti i presenti e per cercare di fermarlo sono intervenuti anche due addetti alla vigilanza, che nella colluttazione hanno riportato alcune ferite: a uno è stata refertata la frattura di un osso della mano.

In otto sono riusciti finalmente a bloccarlo ed è stato disposto il ricovero nel reparto di Psichiatria, in codice rosso. Stando a quanto trapela, non sarebbe la prima volta che l’uomo si rende protagonista di episodi del genere. E intanto sarebbe anche stato dimesso.

«Sappiamo che sono state acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza del pronto soccorso», segnalano dall’Anas (Associazione nazionale di azione sociale), «ma gli interventi dei soccorritori, soprattutto in centro a Cagliari, stanno diventando sempre più a rischio. Per questo chiediamo che la sorveglianza, con impianti video, sia estesa anche a bordo delle ambulanze».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata