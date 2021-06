Nelle 32 aree per i cani di Cagliari saranno messi a disposizione gratuitamente sacchetti igienici per la raccolta delle deiezioni

Lo ha deciso il Comune per venire incontro alle esigenze dei proprietari degli animali. Un’iniziativa in collaborazione con la società Taxizoo, con un accordo valido per tre anni.

Tre gli obiettivi, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu in una conferenza stampa convocata in via Figari: "Migliorare la qualità delle aree cani, garantire un servizio alla cittadinanza e migliorare complessivamente il decoro e la qualità della città". Insieme a sacchetti e dispenser Taxizoo sistemerà anche la cartellonistica sulle modalità di fruizione, col numero di telefono da contattare per eventuali suggerimenti e segnalazioni. E poi predisporrà verifiche periodiche per la manutenzione.

"L'iniziativa sposata dal sindaco e da tutti i colleghi di Giunta - ha sottolineato l'assessore Alessandro Sorgia ringraziando Sergio Podda, responsabile della società Taxizoo - evidenzia ancora una volta la predisposizione delle attività produttive cittadine di mettersi al servizio di Cagliari e dei suoi abitanti. Ma anche dell'intero territorio della Città Metropolitana, quando in pieno lockdown l'impresa Taxizoo si occupava di consegnare gratuitamente a domicilio il cibo per gli animali d'affezione".

A salutare positivamente la proposta anche l'assessore Alessandro Guarracino. Per il titolare dell'Ambiente e dell'Igiene del suolo "questo come altri che l'amministrazione sta portando avanti, si inquadra in un progetto più ampio volto a mantenere attenta la sensibilità sull'aspetto ambientale e sul decoro cittadino".

