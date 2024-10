Rotatorie nelle strade più critiche a più alta densità di traffico. In viale Poetto e davanti a piazza Matteotti, sicuramente, in via Roma, forse, in piazza D’Armi, a breve, quindi una migliore segnaletica verticale e orizzontale e più illuminazione per proteggere i pedoni, la categoria a rischio. Non è finita: autovelox a sorpresa, le colonnine arancioni, che a volte sanzioneranno,a volte no, che avranno lo scopo di funzionare da deterrente contro la velocità nelle strade più pericolose (Asse mediano, viale Ferrara, viale Colombo, per citarne alcune).

Il Comune si muove per provare a rendere la viabilità in città meno caotica e migliorare, allo stesso tempo, la sicurezza stradale e togliersi di dosso la maglia nera di città da oltre mille incidenti all’anno. «Alcune soluzioni sono ancora allo studio», via Roma, per esempio, «altre invece già decise», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis.

Il dettaglio

In via Roma, spiega l’assessore Marcialis,, «alcune rotatorie aiuteranno. Una in prossimità dell’uscita dal porto. L’altra tra piazza Amendola e l’incrocio di via XX Settembre con viale Diaz, sarà un intervento delicato ed è strettamente legato al completamente del tracciato della metropolitana. Inoltre, sono previste due rotatorie intorno a piazza Matteotti, le programmeremo quando i lavori di via Roma saranno terminati».

Piazza d’Armi: prevista una rotatoria che alleggerirà il traffico di tutta la zona (in viale San Vincenzo, in via Is Mirrionis, in viale Merello).

In viale Poetto invece una in corrispondenza dell’incrocio con via Tramontana (dove appena tre mesi fa si è verificato un incidente mortale) e via Vergine di Lluc.

