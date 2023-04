Un affitto non pagato. E scoppia una nuova rissa in piazza del Carmine, a Cagliari. La scorsa notte la polizia è dovuta intervenire per sedare una lite che ha visto coinvolti alcuni cittadini pakistani e bengalesi.

All'origine delle tensioni, secondo quanto accertato dagli agenti della Squadra volante, un affitto non pagato. Nel parapiglia, un giovane straniero è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato in ospedale: se la caverà in cinque giorni. Tutti i presenti sono stati identificati.

Poche settimane fa in piazza del Carmine erano stati aggrediti tre poliziotti impegnati in un controllo antidroga.

(Unioneonline)

