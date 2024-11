Fortissimi rallentamenti alla circolazione in viale Marconi a Cagliari, complici dei lavori per la realizzazione di un centro commerciale. Da stamattina è ripreso il cantiere nella zona di Is Pontis Paris, che ha portato a un restringimento della carreggiata in direzione Quartu: inevitabili i disagi, con il traffico quasi paralizzato.

Traffico in tilt sulla strada arginale (foto Giorgia Daga)

Già due settimane fa, per un collegamento fognario, c'erano stati dei forti rallentamenti dovuti ai lavori. Che avevano interessato soprattutto il tratto di strada direzione Cagliari, in viale Marconi. Quelli ripresi oggi, invece, sono sul lato opposto della carreggiata.

Il traffico è andato rapidamente in tilt fin dalla mattinata. La coda di auto, che termina davanti alla stazione dei vigili del fuoco, segue tutto l'arginale e inizia ben prima dell'immissione in viale Marconi: file chilometriche sino al ponte dell'asse mediano. E i tempi per percorrere la strada sono lunghissimi, fino a 45 minuti.

