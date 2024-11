Un cantiere in viale Marconi, a Cagliari, sta paralizzando la viabilità in tutta la zona: fila chilometrica in via Mercalli e nella strada arginale, quasi dal bivio per Genneruxi, e in viale Marconi arrivando da Quartu.

Traffico in viale Marconi (foto Anedda)

Il "taglio" stradale, per la realizzazione di un collegamento fognario con un'attività privata, è iniziato ieri poco dopo la caserma dei vigili del fuoco, in direzione Cagliari: così le due corsie per senso di marcia si sono ridotte a una, con l'inevitabile intoppo.

Traffico in viale Marconi (foto Anedda)

Dal Comune fanno sapere che i disagi dovrebbero terminare nella giornata di oggi. Intanto però la situazione è fuori controllo. Per fare poche decine di metri in auto bisogna armarsi di molta pazienza e aspettare.

