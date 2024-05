Pesa l’inciviltà di chi getta i rifiuti per strada, certo. Ma c’è anche il problema causato dalla mancata pulizia. Al quale si aggiunge quel tappeto di materiale lanuginoso che copre la terra.

Il risultato è che le nuove aiuole realizzate dopo l’intervento di ammodernamento di via dante, a Cagliari, non piacciono e, con il vento – ma non solo, visto che ci sono anche bottiglie di vetro – diventano ricettacolo di immondizia di vario tipo.

Non sono gli unici elementi a non essere graditi, stando alle testimonianze e ai commenti pubblicate su varie pagine social, Parliamo di Cagliari in testa (da cui, per concessione dell’autore, sono state prese le immagini di questo articolo).

Criticati anche gli scivoli dei marciapiedi: sono d’asfalto quasi al grezzo. Un pugno in un occhio sul piano estetico.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata