Sono indagati per ricettazione in concorso e furto di energia elettrica i due algerini e un’italiana sorpresi ieri sera a Cagliari dai carabinieri in via Ubaldo Badas, nell’area vicina all’ex scuola in fase di ristrutturazione “Attilio Mereu”.

I due stranieri, di 31 e 38 anni, erano in un locale che avevano occupato e con loro c’era un’ingente refurtiva: 3 telefoni cellulari, 14 portafogli usati sprovvisti di documenti all'interno, un motociclo Peugeot Tweet visibilmente riverniciato di nero, risultato essere stato oggetto di furto il 7 gennaio scorso, 2 caschi da motociclista, e numerosi utensili. Il 38enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari di Stampace, ma è stato comunque identificato.

I due stranieri e la donna si erano inoltre abusivamente allacciati ai contatori di energia elettrica presenti in via Regina Margherita.

