Grazie ai dati sui contagi Covid in netto calo, può riaprire il pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari.

Il servizio di emergenza-urgenza della struttura, che nell’ottobre scorso era stata destinata solo ai pazienti Covid, sarà riattivato domani, come confermato dal direttore sanitario dei presidi ospedalieri cagliaritani dell'ATS, Sergio Marracini.

"Con questa riapertura saranno tre i pronto soccorso attivi nell'area di Cagliari: il Brotzu, quello dell'Aou di Monserrato e il SS. Trinità - spiega Marracini - Vorrei però ricordare che abbiamo la guardia medica di via Talete con cinque medici in turno contemporaneamente per i codici bianchi e verdi, in maniera da non intasare i pronto soccorso".

(Unioneonline/l.f.)

