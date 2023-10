A Cagliari ha riaperto lo Spazio Conad del Centro Commerciale Marconi di via Dolianova. Un riavvio dell’attività che arriva dopo un lungo periodo di chiusura.

Il punto vendita, oltre a mostrare una grande attenzione per la sostenibilità ambientale, offre un nuovo percorso commerciale con particolare attenzione ai freschi e freschissimi, tra cui le eccellenze dal brand “I Nostri Ori” con la garanzia di una filiera corta volta a sostenere l’economia del territorio.

I reparti saranno quelli storici: l’ortofrutta con referenze provenienti dalle migliori produzioni locali, la panetteria e pasticceria con assortimento di pizza e dolci tipici, la gastronomia calda e fredda con piatti pronti da gustare, la pescheria servita e a libero servizio, la macelleria con tagli di carne provenienti da filiere certificate, la cantina vini con le migliori etichette locali.

A completare l’offerta un vasto assortimento di prodotti a marchio Conad, Sapori& Dintorni e Sapori&Idee oltre ad un’area healthy con prodotti biologici, senza glutine, vegani e proteici ideali per la nutrizione sportiva.

«Dopo un lungo periodo di chiusura riapriamo lo Spazio Conad, consapevoli di voler tornare a fornire servizio a tutti i cittadini. Il supermercato è stato ristrutturato e riapre all’interno del centro Commerciale Marconi ancora non completato, ma con in ponte un progetto di grande ristrutturazione», dichiara Michele Orlandi, direttore Rete Sardegna di Conad Nord Ovest, «siamo in una fase di stallo, so che ci sono state manifestazioni di volontà di aprire alcune attività, ma poi non si sono verificate le condizioni per concretizzare. Siamo speranzosi che la clientela apprezzi i nostri sforzi per riaprire il punto vendita ed offrire un servizio, oltre a risolvere un problema sociale ed occupazionale».

Lo Spazio Conad di via Dolianova si estende su una superficie di vendita di oltre 3.700 mq e offre servizi quali 8 casse tradizionali, 4 casse self e 5 casse self check-out. Il team è composto da 135 addetti.

L'orario di apertura del punto vendita è dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 21.

