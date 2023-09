Diciotto gatti, anche molto piccoli, abbandonati in un campo incolto tra via dell’Edera e via Torricelli, a pochi metri dalla strada a quattro corsie, molto trafficata. Li ha trovati un abitante, Simone Pilleri, che ha deciso di tenerli provvisoriamente a casa sua. Ora però non può più continuare a tenerli, anche perché ha altri gatti di sua proprietà. Qualcuno dei mici abbandonati è stato adottato dopo il suo appello, ne rimangono ancora 12.

«Da un giorno all’altro è comparso sotto casa mia un trasportino per animali di grossa taglia con dentro e attorno un totale di 18 gatti tra cuccioli e adulti – spiega Pilleri – . Lasciarli lì avrebbe significato un enorme rischio di ritrovarli schiacciati dalle macchine. Per questo motivo li ho portati da me, ma la situazione è assolutamente insostenibile. Sto ricevendo aiuti da amici, parenti, volontari e associazioni, ma onestamente pensavo che per un caso così ci sarebbe stato anche un protocollo del Comune e che non sarebbe stato lasciato tutto in mano a me. Tanti gatti in una stanza così piccola (non posso farli uscire perché non vengano a contatto con i miei gatti domestici) è per ovvi motivi una situazione di degrado e un rischio per la salute mia e dei mici stessi».

Pilleri dice di aver fatto una denuncia di abbandono a carico di ignoti dai carabinieri il giorno stesso del ritrovamento dei gatti. «I carabinieri mi hanno detto che la competenza è della Polizia municipale». Ha quindi contattato telefonicamente la Municipale e la Asl veterinaria: «La polizia locale prima mi ha detto che avrei dovuto lasciarli in strada o rimetterli dove li ho trovati. Quando ho detto loro che non erano randagi ma gatti abbandonati mi hanno consigliato di rivolgermi alla Asl veterinaria. Quest'ultima mi ha detto di richiamare per parlare credo con una dirigente ma, nonostante l'abbia cercata più volte, non sono ancora riuscito a trovarla».

Pilleri lancia un appello: «L'aiuto che mi serve davvero adesso è che qualcuno si prenda in carico almeno uno dei gatti e lo adotti o provi a farlo adottare, è urgente, la stanza dove li ospito è piccola. Posso pagare per visita dal veterinario e per la sterilizzazione». Pilleri può essere contattato tramite il suo profilo Facebook.

