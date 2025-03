Si è concluso con l'arresto di un ventunenne tunisino per rapina aggravata il movimentato episodio di ieri sera in piazza Matteotti a Cagliari. Il giovane avrebbe tentato di rubare una bici a un rider, originario del Pakistan, provocando la reazione della vittima e l'intervento di un finanziere fuori servizio.

Il tunisino, secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della Squadra Volante intervenuti dopo la segnalazione della lite e del furto, avrebbe utilizzato lo spray per scappare: è stato raggiunto dallo stesso pakistano e subito dopo dai poliziotti. Il pm di turno ha disposto l'arresto, convalidato nel processo per direttissima di stamattina. Il giovane tunisino è tornato in libertà con l'obbligo di firma.

L'episodio è avvenuto ieri verso le 18.30. Il finanziere è intervenuto per separare i due stranieri. Nessuno ha riportato ferite. Decisivo l'arrivo in tempi rapidi delle pattuglie della Squadra Volante: gli agenti hanno bloccato il giovane accusato del furto, diventato poi rapina per l'aggressione e l'utilizzo dello spray.

© Riproduzione riservata