Botte fra stranieri e un finanziere, non in servizio ma intervenuto per portare la calma, accecato con lo spray al peperoncino.

È successo ieri sera in piazza Matteotti, a Cagliari, intorno alle 18,30.

Alcuni immigrati sono venuti alle mani al culmine di un’accesa discussione, le cui ragioni non si conoscono. Il militare ha provato a separarli, anche se non indossava la divisa. Uno di loro, per tutta risposta, gli ha spruzzato in faccia lo spray urticante che gli ha fatto perdere la vista per qualche minuto.

Per questo chi ha assistito alla scena ha chiesto l’intervento del 118. Ma all’arrivo dell’ambulanza il bruciore si era attenuato e il finanziere ha declinato l’invito a farsi dare una controllata in ospedale. Intanto i protagonisti dello scontro fisico si erano dileguati.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata