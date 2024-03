Un giovane è stato aggredito e rapinato ieri sera a Cagliari, in via Sicilia.

Tre persone, due donne e un uomo, lo hanno avvicinato, spinto contro un muro, circondato e minacciato, prendendo con forza dal suo borsello denaro contante e la confezione di tabacco, prima di darsi alla fuga.

La vittima ha telefonato al 112 e subito sul posto sono arrivate le pattuglie della Squadra Volante. Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dei tre rapinatori e ne hanno trovati due vicino alla stazione Arst di piazza Matteotti.

Si tratta di un ragazzo e una ragazza di 22 e 20 anni, entrambi cagliaritani. Sottoposti a perquisizione, avevano ancora addosso la somma rapinata di 35 euro e la confezione di tabacco, oltre a due coltelli.

Entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di dimora.

(Unioneonline/L)

