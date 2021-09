La soluzione del problema del sovraffollamento del liceo scientifico Alberti di Cagliari si gioca su sette aule. E se questa mattina - stanchi dei turni e dell'orario ridotto - gli studenti hanno protestato e avviato l'occupazione del plesso di via Ravenna, poi sono andati a cercare risposte alla sede della Città metropolitana.

All'incontro con una rappresentanza degli studenti hanno preso parte il consigliere metropolitano Damiano Paolucci, il direttore generale dell'ente Stefano Mameli e il dirigente del settore Edilizia Scolastica Andrea Loi. Per i ragazzi è arrivata una prima risposta. "A seguito della richiesta del Liceo Scientifico Alberti di 7 ulteriori aule - hanno spiegato i rappresentanti della Cittá metropolitana - come già noto era stata individuata la sede dell'istituto Italo Stagno. Ma durante i lavori, sia pure avviati per tempo in vista dell'inizio dell'anno scolastico, è sopravvenuto un problema strutturale dei solai che avrebbe comportato tempi molto lunghi per la messa in sicurezza. È stata pertanto rapidamente individuata quale sede alternativa la succursale della Ugo Foscolo di via Koch".

I lavori per rendere fruibili le sette aule agli studenti dell'Alberti, secondo quanto spiegato dovrebbero concludersi entro la fine della settimana.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata