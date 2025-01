La mozione è stata approvata: il Consiglio comunale di Cagliari dice sì alla riqualificazione di piazza Medaglia miracolosa. L’obiettivo, per il quale si attendono gli atti concreti, è quello di trasformarla «in un modello di integrazione sociale, sostenibilità e accessibilità».

Tra i punti principali del provvedimento adottato da Palazzo Bacaredda per una zona ora degradata emergono: manutenzione straordinaria del verde e dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la sicurezza dello spazio durante tutte le ore del giorno; installazione di giochi, panchine e fontanelle per incentivare la frequentazione della piazza da parte di famiglie e residenti, rendendola più vivibile e accogliente; coinvolgimento attivo dei residenti per garantire il presidio e la cura della piazza, «attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e la collaborazione con i comitati di quartiere»; tutela delle fasce più fragili, come anziani o persone con difficoltà legate alla gestione dei rifiuti, attraverso interventi specifici e soluzioni operative.

La mozione prevede anche l’implementazione di un sistema temporaneo di videosorveglianza, «volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il sistema sarà attivato nei punti più sensibili in collaborazione con il Nucleo igiene del suolo della Polizia Locale».

Di particolare rilevanza è il progetto «per il coinvolgimento della comunità locale nella Comunità energetica piazza Medaglia Miracolosa, attraverso una campagna informativa che si propone di farne un modello replicabile in altri quartieri cittadini».

La mozione propone poi la riqualificazione delle abitazioni di Edilizia residenziale pubblica (Erp) all’interno della programmazione comunale del “Piano delle manutenzioni Erp”, il ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi, il miglioramento della rete dei sottoservizi, con particolare attenzione a pozzetti e caditoie, la riorganizzazione degli accessi alla scuola dell’infanzia, garantendo un ingresso principale sicuro e funzionale attraverso la modifica dell’inferriata e l’installazione di un cancello.

Un ulteriore obiettivo «è la riprogettazione della piazza, eliminando barriere fisiche come ringhiere e dislivelli per creare uno spazio continuo e inclusivo, scoraggiando fenomeni di degrado».

Sul fronte culturale e sociale, la mozione prevede iniziative di animazione «come mercatini settimanali o mensili e attività culturali continuative, inclusi eventi artistici e di intrattenimento. In particolare, per riconoscere una premialità agli organizzatori, che sceglieranno di utilizzare piazze periferiche, come piazza Medaglia Miracolosa, per i loro progetti finanziati dal Comune».

L’amministrazione comunale di Cagliari, si legge in una nota, «punta a fare di piazza Medaglia Miracolosa un esempio di rinascita urbana da replicare in altri quartieri della città».

