Sospensione e revoca della concessione: questo il contenuto del pesantissimo provvedimento adottato dal servizio Attività produttive del Comune di Cagliari contro la Cuadro Srl, società che gestisce il centralissimo locale Ex Tipografia, all’angolo tra il Corso Vittorio Emanuele e il Largo Carlo Felice.

Tutto parte da alcuni verbali della polizia locale, che a seguito di alcuni sopralluoghi aveva contestato alcune violazioni delle regole sull’occupazione di suolo pubblico sul marciapiede.

In particolare, il 27 marzo, sono state rilevate una «occupazione in eccedenza per mq 20,10 rispetto alla superficie concessa di mq 28,00 e quindi superiore al 30% rispetto al limite assegnato con la concessione vigente» e il «superamento della densità degli allestimenti concessi e indicati nella concessione: 39 sedie anziché 24 e 2 stufe a fungo e 10 fioriere non autorizzati».

Non certo uno sfregio alle caratteristiche della zona. Ma una esondazione che diventa fatale per il locale, soprattutto in apertura della stagione turistica.

Nonostante la proposta di commutazione della “pena” in versamento di denaro, anche in virtù di un altro verbale, gli uffici hanno deciso di disporre «la sospensione della concessione per complessivi 66 giorni nell’arco di 24 mesi» ma anche «di disporre, conseguentemente, la decadenza della concessione di suolo vigente a servizio dell’esercizio denominato “ex Tipografia”». Il provvedimento ha effetto immediato.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata