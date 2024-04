Paura la scorsa notte a Villanova. Un mastello ha preso fuoco intorno alle 2.30 in via Giardini. Una donna che tornava a casa si è accorta del rogo e ha subito chiamato i vigili del fuoco e la polizia, arrivati in breve tempo. Le fiamme sono state spente prontamente prima che potessero fare più danno, visto anche il forte vento di maestrale. L’incendio ha danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione e una parte del muro esterno. Fortunatamente all’interno della casa in quel momento non c’erano persone.

«Stiamo traslocando quindi ieri notte non eravamo qui, siamo stati avvisati e sono accorso subito per verificare la situazione di persona», dichiara Cesare Cannas, che con la moglie è proprietario dell’appartamento. «C’erano i nostri due gatti, spaventatissimi. Per fortuna però il fuoco non è entrato dentro casa».

Nessun danno invece ai due appartamenti vicini. Cannas pensa si tratti di un rogo doloso. «Il quartiere è tutto sommato tranquillo, ma da qualche anno è un po’ abbandonato dalle istituzioni locali e si stanno verificando molti atti vandalici. Sarebbe bene che il Comune presti più attenzione a Villanova». L’uomo dice di non aver paura, «credo sia stato un caso, però ci vuole più vigilanza».

© Riproduzione riservata