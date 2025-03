Momenti di apprensione stamattina a Cagliari, in via Is Mirrionis: una donna con una vistosa ferita a un braccio è stata soccorsa dal personale del 118.

Sono intervenuti anche gli agenti della Squadra volante per capire cosa fosse accaduto. Il timore che la giovane fosse stata vittima di un'aggressione è durato poco: i poliziotti hanno accertato che si era procurata la brutta ferita con un pezzo di vetro all'interno di un'attività commerciale.

La donna è stata poi accompagnata in ospedale per essere medicata: le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

