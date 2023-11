Due panchine rosse all'aeroporto di Cagliari con l’occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in programma sabato 25 novembre. E il giorno della ricorrenza lo scalo di Elmas sarà simbolicamente illuminato di rosso.

L’INIZIATIVA – Nata dall'idea di alcune dipendenti che da anni cercano di sensibilizzare colleghi e utenti sul tema della violenza sulle donne e sulla disparità di genere, l'iniziativa ha poi coinvolto i vertici del gruppo Sogaer. Due panchine davanti all'aerostazione sono state colorate di rosso e contrassegnate con adesivi che uniscono la scarpa rossa femminile, oggetto-simbolo della campagna internazionale di sensibilizzazione, allo slogan "no alla violenza sulle donne".

Le installazioni sono posizionate al piano Arrivi e a quello Partenze per ampliare il raggio d'azione dell'iniziativa e intercettare un pubblico più vasto possibile.

L'intento - spiega la Sogaer - è quello di invitare anche i passeggeri, gli operatori e i visitatori dell'Aeroporto di Cagliari a fermarsi sulle panchine rosse per riflettere, per non dimenticare, per individuare un percorso condiviso che, attraverso azioni concrete, promuova un dibattito utile a contrastare e sconfiggere la piaga della violenza di genere.

