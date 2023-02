Il cagnolino sta bene. È stato affidato alla sorella di Fabrizio Congiu l’animale che il cinquantaduenne teneva sempre con sé in via Manno, a Cagliari, quando chiedeva l’elemosina.

Ora lui è finito in cella, accusato dell’omicidio di Venerato Sardu, 75 anni, trovato morto nella sua casa di via Ogliastra, nel quartiere di Is Mirrionis. Un delitto, secondo quanto emerge, commesso per una questione di soldi: affitti non pagati (Congiu era inquilino di un appartamento nella palazzina della vittima) o, forse, un tentativo di impossessarsi di contanti custoditi nell’abitazione (QUI I DETTAGLI).

Il presunto assassino è un personaggio molto conosciuto da chi frequenta le strade del centro: da anni chiedeva un aiuto ai passanti seduto su un gradino di un negozio chiuso da tempo, in via Manno. Era sempre con il suo cane, al quale riservava numerose attenzioni. “Che fine ha fatto”, si sono chiesti in tanti, “ora che il proprietario è finito in carcere?”. Il bastardino sta bene: è rimasto in famiglia e qualcuno si prende cura di lui.

