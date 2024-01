Antonio Durzu ha finalmente una nuova edicola, in piazza Ingrao a Cagliari, a otto mesi dalla distruzione della vecchia, lo scorso 15 maggio, per il crollo del ramo di un ficus secolare che la sovrastava.

Il chiosco prefabbricato è stato sistemato con la gru della ditta Rubino entrata in azione in via Roma alle 7.30. Durzu può riprendere finalmente il suo lavoro in condizioni di normalità, in un'area sicura. Per lui, che pure ha continuato a vendere giornali dalla sua auto, si apre una fase nuova.

Da subito, nonostante l'incidente, aveva detto di voler fare di tutto per riprendere l'attività. «Gli ostacoli non sono mancati ma ora sono felicissimo. Non ho mai mollato. Riconquisto la dignità del mio lavoro dopo un periodo di grande incertezza», dice davanti alla nuova edicola acquistata a Capoterra.

Antonio Durzu ha ricevuto oggi i messaggi di tanti affezionati clienti per i quali il suo chiosco per la vendita di giornali e riviste continua a essere un punto di riferimento.

