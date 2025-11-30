Da Cagliari a Linate: volo salvavita per una bimba di meno di un meseLa piccola trasportata d’urgenza al Policlinico San Donato con un G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare
Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d'urgenza di una bimba di poco meno di un mese di vita da Cagliari a Milano Linate, con un G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza a Ciampino.
Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.
La richiesta è stata avanzata dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea - 1^ Regione Aerea di Milano, l'ente dell'Aeronautica Militare che ha il compito di coordinare gli equipaggi.
Il Gulfstream G650 del 31° Stormo è decollato dall'aeroporto di Elmas ed è giunto dopo circa un'ora di volo a Linate, sede del Comando Aeroporto - QG del CSA/1^ Regione Aerea.
Una volta a terra, la piccola paziente è stata affidata alle cure del personale sanitario dell'IRCCS Policlinico San Donato, dove è stata successivamente ricoverata.
(Unioneonline)