Ultimo giorno del mercato di San Benedetto 1 marzo: poi via alle operazioni di trasferimento che dureranno 17 giorni , quindi il 18 marzo inaugurerà la nuova struttura di piazza Nazzari dove gli operatori resteranno per almeno due anni, il tempo necessario per la riqualificazione del mercato storico.

Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Cagliari Massimo Zedda in una conferenza stampa convocata proprio nella direzione del mercato che fra due settimane chiuderà per consentire di partire con i lavori di ristrutturazione che dureranno circa due anni.

«Abbiamo l’esigenza di correre», ha detto Zedda, «abbiamo perso un anno: vogliamo riprendere l’attività del mercato storico al più presto senza introdurre novità che snaturerebbero la funzione della struttura: la degustazione può anche andare bene, ma non inventiamoci ristoratori. Vogliamo fare in fretta anche per rimettere a disposizione piazza Nazzari per gli spettacoli».

© Riproduzione riservata