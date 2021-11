Anche a Cagliari potrebbe essere reintrodotto l’obbligo di indossare mascherine all’aperto per contenere i contagi Covid nel corso delle Feste, provvedimento già adottato da alcune città italiane.

La decisione verrà presa nelle prossime ore. Per domani è previsto infatti un incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tra il sindaco Paolo Truzzu, la Questura e la Prefettura per predisporre il piano delle feste.

"Ci stiamo ragionando - ha detto il primo cittadino del capoluogo sardo durante la presentazione delle iniziative commerciali per il Natale 2021 - qualora dovessimo introdurre questa misura, cercheremmo di limitarla soltanto alle ore di maggiore pericolo di assembramenti".

