Nuovo incidente sull'Asse mediano, a Cagliari. Questa volta è successo all'ingresso dalla rotatoria di Via Cadello, in direzione Sassari, con un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto. Fortunatamente nulla di grave, ma abbastanza per accendere nuove polemiche sulla sicurezza di una strada troppo spesso teatro di sinistri e tragedie.

La denuncia è arrivata dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Fabrizio Marcello: «Ennesimo incidente sull'asse Mediano di Cagliari», scrive in un post su Facebook, «In tre anni e mezzo questa amministrazione niente o poco ha fatto sulla gestione della mobilità di Cagliari. Sollecito questa amministrazione affinché ponga in essere politiche, che incrementino il trasporto pubblico, predisponendo corsie preferenziali e aree pedonali».

Marcello sciorina una serie di dati Istat sulla sicurezza stradale, dopodiché lancia un nuovo messaggio: «Da mesi sollecito un maggior controllo del traffico, capisco i lavori in corso, la distrazione, l'aumento del traffico. In tre anni e mezzo non vedo nessun intervento».

