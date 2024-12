Nuovo impianto di illuminazione, provvisorio, in viale Diaz a Cagliari. Si tratta di lavori che porteranno a dover chiudere al traffico il tratto di strada compreso tra viale Cimitero e via della Stazione Vecchia, direzione via Roma, dalle 9 alle 16 di domani, sabato 7 dicembre, e di sabato 14. L'intervento fa parte dell’ormai noto cantiere per la realizzazione della metropolitana leggera di Cagliari.

I lavori prevedono la rimozione di cinque pali dell'illuminazione che attualmente sono presenti al centro della carreggiata, dove sono in corso i lavori. Saranno installati sette nuovi pali provvisori, sul marciapiede sul lato destro della strada e sarà garantito il passaggio di pedoni e disabili.

Il transito sarà consentito per l'accesso ai passi carrai a Polizia, ambulanze, vigili del fuoco e per operazioni di carico e scarico. Saranno garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni.

