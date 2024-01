Nuova denuncia per l’uomo che, nei giorni scorsi, era stato arrestato per una serie di furti avvenuti nei cantieri edili di Cagliari da dove erano spariti i portafogli dei muratori al lavoro.

Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che in una circostanza la stessa persona era fuggita in bicicletta per evitare la cattura. E quella due ruote era stata rubata. Il velocipede, marca Decathlon del valore di circa 300 euro, era finito al centro delle verifiche da parte dei militari. In banca dati in effetti era presente una denuncia che si riferiva a un mezzo simile presentata da una trentenne cagliaritana, la quale aveva descritto nei particolari la bicicletta di colore verde che le era stata rubata. In effetti l’ha poi riconosciuta e ne ha riacquistato il possesso.

Per l’uomo un’ulteriore denuncia per ricettazione.

