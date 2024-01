Si introduce nei cantieri edili e ruba i portafogli dai giubbotti dei muratori.

Un 33enne di Quartu, già noto per analoghi precedenti, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di San Bartolomeo a Cagliari per furto aggravato.

Almeno due gli episodi contestati, il giovane disoccupato è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si introduceva nei cantieri mentre gli operai erano al lavoro e, puntando sul fatto che i muratori lasciano giubbotti e thermos del pranzo in un’area diversa da quella in cui operano, è riuscito a sottrarre loro i portafogli.

Il primo furto si è verificato l’11 dicembre a Cagliari in via Aquilone, vittima un operaio di 38 anni. Il secondo dieci giorni dopo in via dei Cigni, ad essere derubato in questo caso un muratore di 45 anni.

Autore dei furti è lo stesso ladro colto in flagranza due giorni fa per un episodio analogo, e fermato dai carabinieri dopo un inutile tentativo di fuga in bicicletta. Visto il modus operandi, è probabile che ci siano stati altri furti analoghi e i carabinieri si aspettano ulteriori denunce.

(Unioneonline/L)

