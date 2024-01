È stata una notte di festa, ma anche di incidenti stradali, quella vissuta dai cagliaritani tra le vie del centro del capoluogo.

L'incidente in via Don Bosco (L'Unione Sarda)

In via Don Bosco un uomo ha perso il controllo della sua auto, una Opel, che si è ribaltata dopo aver colpito altre vetture intorno alle 2. L’autista è rimasto in un primo momento bloccato all’interno dell’abitacolo: poi i passanti lo hanno aiutato ad uscire dal mezzo, rompendo il vetro del finestrino. Fortunatamente è rimasto illeso.ù

L'incidente in via Fra Ignazio (L'Unione Sarda)

Poco prima, a distanza di qualche centinaio di metri, un’altra auto è finita contro la colonna di quelle parcheggiate in viale Fra’ Ignazio. Importanti i danni riportati, ma non è chiaro se il conducente abbia lasciato un biglietto per rendersi rintracciabile.

