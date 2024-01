Dimesso dall’ospedale dopo aver avvertito un malore, non è rientrato nel caravan nel quale doveva scontare gli arresti domiciliari ma, anzi, ne ha approfittato per fare una passeggiata non autorizzata.

È finito di nuovo nei guai un 50enne originario di Quartu Sant’Elena, che è stato arrestato dai carabinieri di Cagliari San Bartolomeo per evasione.

L’uomo, ieri mattina, è uscito dall’ospedale. Dopo le dimissioni doveva tornare nel caravan, parcheggiato in un’area balneare del capoluogo, invece è andato altrove. I militari lo hanno contattato telefonicamente ma ha rifiutato di fornire la sua posizione. È stato comunque rintracciato e arrestato nel pomeriggio in via Capponi.

Oggi per lui è in programma l’udienza con rito direttissimo.

