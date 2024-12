Un circolo abusivo trasformato in un presunto market della droga. È quanto scoperto a Cagliari, nel quartiere di Mulinu Becciu, dalla Polizia di Stato che ha arrestato un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività si trovava all’interno di uno stabile di edilizia popolare. Ad allarmare gli investigatori della Squadra Mobile nei giorni scorsi è stato il continuo viavai di persone nel locale. Gli agenti hanno notato, inoltre, la presenza di un sistema di videosorveglianza, utile per allertare chi agiva all’interno della struttura nel caso si fossero avvicinate forze dell’ordine.

Nel corso dell’operazione i poliziotti hanno prima bloccato alcuni avventori, che addosso avevano dosi di cocaina e hashish appena acquistate, e poi hanno fatto irruzione nella struttura dove hanno trovato il 43enne. Dopo la perquisizione, nel circolo sono stati trovati alcuni grammi di sostanza stupefacente, tutto il materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi della droga, compresi numerosi ritagli. Sono stati sequestrati, inoltre 630 euro in contanti, ritenuti presunto provento dell’attività illecita. L’uomo è stato poi portato in carcere a Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

