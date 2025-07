Lei guarda dalle stelle, mentre dalla strada si vedono i fenicotteri. A Cagliari nasce via Margherita Hack, anzi, per la precisione ruga Margherita Hack: è quanto ha stabilito la Giunta Zedda, che con la deliberazione numero 129 ha intitolato – con voto unanime favorevole di sindaco e assessori – una parte della strada arginale di Terramaini alla celebra astrofisica e scienziata, scomparsa nel 2013 a 91 anni.

L'indicazione del tratto di strada ora dedicato a Margherita Hack

L'iter è cominciato a seguito di un'istanza di alcuni privati cittadini, che hanno chiesto l'attribuzione della numerazione civica in tre strade di Cagliari. Il Comune ha "diviso" in due la strada arginale: la prima parte, che da ora si chiama via Margherita Hack, si estende dalla diramazione dell'Asse mediano sino all'incrocio con via Mercalli; la seconda, via Giovanni Fabrizio Bignami (astrofisico, scrittore e divulgatore scientifico, scomparso nel 2017), inizia al termine del primo tratto e si conclude all'intersezione con viale Marconi.

L'indicazione di via Giovanni Fabrizio Bignami

Una terza nuova denominazione, via Riu Saliu, è stata individuata nella parte opposta rispetto all'arginale. Si tratta della strada che si dirama, perpendicolarmente, dal lato sinistro di viale Marconi parallela all'omonimo canale e si addentra in un tratto parzialmente sterrato verso Is Bingias e Terramaini.

Via Riu Saliu

Per l'intitolazione della seconda parte della strada arginale a Bignami, il Comune di Cagliari ha richiesto la deroga in quanto l'astrofisico è morto da meno di dieci anni. La nuova denominazione per le tre vie sarà ufficiale una volta ricevuto parere favorevole da parte della Prefettura.

© Riproduzione riservata