I biglietti per ora non sono ancora in vendita: lo saranno da domani alle 10. Ma il settore ospiti della Unipol Domus ospiterà i tifosi del Napoli in occasione della partita contro il Cagliari di domenica 25 febbraio. Fischio d’inizio alle ore 15.

Il via libera alla trasferta dei partenopei (poco più di 400 i posti disponibili) è arrivato dall’ultima riunione dell’osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale. Il match è considerato a rischio per i contrasti storici tra le due tifoserie.

Il via libera del Viminale

L’apice della tensione era stato raggiunto in occasione dell’ultima sfida in Sardegna, quando un manipolo di qualche centinaio di ultrà azzurri era stato fatto sfilare per la città, da viale Trieste fino allo stadio, protetto da un cordone di polizia. Gli scontri alla fine della partita avevano portato all’emissione di una raffica di Daspo contro appartenenti a entrambe le fazioni.

I biglietti per il formaggino degli ospiti verranno venduti solo ai residenti in Campania muniti di tessera del tifoso. Il ministero dell’Interno impone lo schieramento di un «adeguato numero di steward» e verranno «rafforzati i servizi di filtraggio e prefiltraggio».

