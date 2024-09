Non solo il G7 Lavoro, in programma da mercoledì a venerdì della prossima settimana: Castello appare riempito di divieti anche per l'Urban Trail, che si è tenuto ieri. Non senza proteste da parte dei residenti, che fra ieri e oggi si sono ritrovati numerose multe fra le auto in sosta.

In via Canelles, il percorso della manifestazione cominciava all'angolo tra vico II Lamarmora: nonostante ciò, alcune macchine sono state multate nella parte di strada precedente fra il malcontento dei coinvolti. I cartelli relativi alla manifestazione di ieri sono già stati rimossi in alcuni punti, ma nelle stesse zone c'è già l'avviso per il G7 che - per questioni di ordine pubblico - vieterà la sosta in numerose strade dalle 18 di martedì alle 16 di venerdì.

La protesta. «Sicuramente contesterò la multa perché, leggendo l'ordinanza riportata nel cartello, il tratto dove sono stati posizionati i divieti non era previsto», dichiara un residente che abita a Castello da anni. «In questo quartiere sta diventando impossibile non solo trovare un parcheggio, ma anche transitare: le vie d'uscita sono state ridotte, non si può più passare da piazza Palazzo per arrivare a piazza Indipendenza e questo crea grandi disagi. Sembra ci sia un accanimento nel voler multare i residenti, che subiscono queste manifestazioni nell'arco di brevissimo tempo con divieti che si aggiornano in poche ore».

© Riproduzione riservata