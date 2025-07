Tragico incidente mortale quest'oggi a Cagliari, alla rotatoria di San Bartolomeo. Per cause in corso di accertamento, verso le 12.30 un'auto e una moto si sono scontrate: ad avere la peggio è stato il centauro, che è deceduto poco dopo le 17 in ospedale.

Il motociclista aveva 69 anni. Era originario di Mandas, ma residente a Selargius. Stando alle prime informazioni, lo scontro è successo mentre si stava immettendo in via Vergine di Lluc: è stato sbalzato dalla moto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del 118, che ha trasportato la vittima all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è morto nel pomeriggio.

(Unioneonline/r.sp.)

